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Spor

Pınar Karşıyaka'da Campbell krizi

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın Alaska Aces takımından kadrosuna dahil ettiği forvet Antonio Campbell'ın henüz takıma katılmaması kriz yarattı

19 Ağustos 2018 17:11

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka\'nın Alaska Aces takımından kadrosuna dahil ettiği forvet Antonio Campbell\'ın henüz takıma katılmaması kriz yarattı. 
Karşıyaka\'nın sözleşme imzaladığı ve 15 Ağustos\'a kadar İzmir\'de olmasını beklediği oyuncunun Chicago\'da uçağını kaçırdığı ve bu yüzden İzmir\'e gelemediği öğrenildi. Bagajlarını da havalimanında kaybeden genç basketbolcunun Columbus\'a geri döndüğü bildirildi. 
Pınar Karşıyaka\'dan yapılan açıklamada, \"Bagajlarını kaybedip, uçağı kaçıran oyuncunun gerek kendisinden gerekse menajerinden sağlıklı bir bilgi akışı sağlanamamıştır. Bu nedenle sözleşmesindeki ilgili maddelere dayalı olarak hukuksal süreç başlamıştır\" ifadeleri kullanıldı. 
Campbell\'a ihtarname çeken yönetim 3 gün içinde oyuncunun gelmemesi halinde sözleşmeyi feshedecek. 
 

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