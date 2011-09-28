-Pınar Karşıyaka: 73 - Le Mans Sarthe: 80 İZMİR (A.A) - 27.09.2011 - Basketbolda, ULEB Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Pınar Karşıyaka, Le Mans Sarthe'a 80-73 yenildi. Karşılaşmanın başında Batista ve Somerville ile etkili olan Le Mans Sarthe, farkı 10 sayıya kadar (16-6) çıkarmasına rağmen Pınar Karşıyaka, Alper ve Chatman ile aradaki farkı 5 sayıya indirmeyi başardı: 11-16. Ancak kalan bölümde etkili oyununu sürdüren konuk ekip, 12 sayı üstünlük kurduğu (26-14) periyodu 26-16 üstün tamamladı. Pınar Karşıyaka, ikinci periyoda da etkili başlayan Fransız ekibi karşısında 14 sayı geriye (22-36) düşmesine rağmen periyodun bitimine 3 dakika kala İlkan'la aradaki farkı 7 sayıya kadar indirdi: 31-38. Uyguladığı alan savunmasında başarılı olan yeşil kırmızılı ekip, farkı 6 sayıya indirse de (34-40) son hücumda Kouguere'nin 3 sayılık basketine engel olamadı ve devre 43-34 Le Mans Sarthe lehinde sona erdi. Üçüncü periyodun başında Chatman ve Birkan'ın basketleriyle skoru 39-43'e getiren Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 4 dakika kala Morgan ve Alper'in basketleriyle beraberliği yakaladı: 51-51. İlkan ve Birkan'ın basketleriyle uzun bir aradan sonra öne geçen (55-51) yeşil kırmızılı ekip, bitime 1,5 dakika kala Morgan'ın basketiyle aradaki farkı 6 sayıya çıkardı: 61-55. Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 61-55 üstün tamamladı. Son periyodun başında sayı bulamayan Pınar Karşıyaka önünde 14-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 34. dakika içinde 8 sayılık farka ulaştı: 69-61. Son periyottaki ilk sayısını bitime 6 dakika Stanojevic'in faul atışından bulan Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 11 sayı farkla 75-64 geride girdi. Son 2 dakikaya 78-68 önde giren Le Mans Sarthe, müsabakayı 80-73 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka'da İlkan 14 sayı ve 15 ribauntla mücadele ederken, karşılaşmanın en skorer isimleri 17'şer sayı atan Chatman ile Le Mans'tan Rochestie oldu. Pınar Karşıyaka'da bitime 4 dakika kala bir pozisyonda rakip oyuncuyla çarpışan Alper Saruhan, burnuna aldığı darbenin ardından müsabakaya devam edemedi. Karşılaşmanın rövanşı 4 Ekim Salı günü Fransa'da oynanacak. Salon: Karşıyaka Hakemler: Vicente Bulto xx (İspanya), Evgeny Vetrov xx (Rusya), Milos Koljensic xx (Karadağ) Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 17, Birkan xx 11, Alper xx 9, Morgan xx 13, İlkan xxx 14, Ikonic xx, Stanojevic xx 9, Emre xx, Ahmet xx Le Mans Sarthe: Rochestie xxx 17, Acker xx 8, Charles Kahudi xx 10, Sommerville xxx 16, Batista xxx 14, Koffi xxx 10, Coleman xx, Kougere xx 3, Henri Kahudi xx 2 1. periyot: 16-26 Devre: 43-34 (Le Mans Sarthe lehine) 3. periyot: 61-55