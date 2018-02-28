Pınar Karşıyaka zorlu periyotta

İZMİR, (DHA)

2019 Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada, 10 Şubat\'tan bu yana maç yapmayan Pınar Karşıyaka, üst üste zorlu karşılaşmalara çıkacak. Karşıyaka, 10 gün içinde çıkacağı 4 maçla lig ve Avrupa\'daki yönünü belirleyecek. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde alt sıralarla bağını koparmak isteyen Kaf-Kaf, 3 Mart Cumartesi günü Darüşşafaka\'yı ağırlayacak.

Bu mücadelenin ardından 6 Şubat Salı günü FIBA Şampiyonlar Ligi\'ndeki son 16 turunda PAOK deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, ligde evinde 11 Şubat\'ta Fenerbahçe\'yle karşılaşacak. Karşıyaka, 4 maçlık periyodu 13 Şubat\'ta Yunan temsilcisi PAOK\'u rövanşta konuk edeceği karşılaşmayla tamamlayacak. Sakatlıkları süren Allen ve Egemen, bu maçlarda forma giyemeyecek.