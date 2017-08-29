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Spor

Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Antalyaspor'u ağırlayacak

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi Antrenör Aleksandar Trifunovic ve yenilediği kadrosuyla oynayacağı ilk hazırlık maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

29 Ağustos 2017 16:32

İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi Antrenör Aleksandar Trifunovic ve yenilediği kadrosuyla oynayacağı ilk hazırlık maçında yarın Antalyaspor\'u ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda saat 18.00\'de başlayacak karşılaşma taraftara kapalı olacak. Pınar Karşıyaka\'da perşembe günü takımla çalışmalara başlayacak DJ Kennedy dışındaki tüm oyuncuların maçta süre alması bekleniyor. Pınar Karşıyaka, 7 Eylül\'de 5 günlük kamp için Slovenya\'ya gidecek.

  

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