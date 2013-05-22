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Spor

Pınar Karşıyaka yarı finalde

İzmir temsilcisi yarı finalde Galatasaray Medical Park ile eşleşti

22 Mayıs 2013 10:33

Pınar Karşıyaka, Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Ülker'i 81-78 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. İzmir ekibi yarı finalde Galatasaray Medical Park ile karşılaşacak.
 
Pınar Karşıyaka, Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Ülker’i 81-78 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.

Ev sahibi ekip mücadeleye hızlı başlarken farkı da açtı ve altıncı dakikayı 12-6 üstünlükle geçti. Fenerbahçe Ülker ise son bölümlere doğru toparlansa da Pınar Karşıyaka birinci periyodu 20-17 önde kapadı. Maçın ikinci periyodu da karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi takım Aminu ile skoru 30-24’a taşımasını bildi. Ancak oyunu bırakmayan Fenerbahçe Ülker son dakikalarda Ömer Onan ile skora 34-34 dengeyi getirmeyi başardı. Devre ise 37-37 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyoduna hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Ülker oldu. Konuk ekip yakaladığı seri ile maçta öne geçmeyi başarırken farkı da 6 sayıya çıkardı (39-45). Ancak son bölümlere doğru hücumda üst üste top kayıpları yapan Sarı Lacivertli ekip savunmada da etkisiz kalınca Pınar Karşıyaka tekrar öne geçmeyi başardı ve final periyoduna 61-59 üstünlükle girdi.

Maçın final periyodu büyük çekişmeye sahne olurken ilk dört dakikalık dilim ev sahibi takımın 65-64 üstünlüğü ile geçildi. Karşılaşmanın son 3 dakikasına da 71-68 Pınar Karşıyaka önde girdi. İzmir temsilcisi mücadeleden de 81-78 galip ayrıldı.

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