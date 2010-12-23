Pınar Karşıyaka vatana döndü

T24

Birleşmiş Milletler’e rağmen



Bakanlar karşıladı





Cezası 3 maç!



‘GİTSİNLER GÖRSÜNLER!’



'TSK olmasa neler olurdu!'



Ülkemizi FIBA Eurochallenge Cup'ta temsil eden ve grup liderliğini garantileyerek gittiği Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında Apoel'e 82-80 yenildiği maçın ardından saldırıya uğrayan ve adeta linç edilmek istenen Pınar Karşıyaka kafilesi dün Atina üzerinden Türkiye'ye geldi. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Sadece 15 güvenlik görevlisinin bulunduğu salonda, maçın ardından sahaya inen binlerce taraftarın saldırısına uğrayan, sığınmak için yöneldiği soyunma odası koridorlarında da daha önceden organize olmuş, yüzleri maskeli, ellerinde sopa ve bıçaklar olan kalabalık bir grupla karşılaşan Pınar Karşıyakalı oyuncular, 'göğüs göğüse' çarpışmayı andıran bir arbede sonrasında soyunma odasına girmeyi başarmıştı. Ancak soyunma odasına gaz bombası atarak oyuncularımızın dışarı çıkmasını sağlayan Rum Kesimi taraftarlarıyla uzun süre mücadele eden oyuncularımızın güvenliği, ek polis gücü görevlilerinin salona ulaşmasıyla sağlandı.Bu olayların ardından yaklaşık 2 saat salondan ayrılamayan temsilcimiz, geceyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçirmek istemiş, ancak Rum Kesimi buna izin vermediği için Birleşmiş Milletler yetkililerinin de devreye girmesine rağmen, sabaha kadar maçın oynandığı şehirde bekletilmişti. Kafile öğlen saatlerinde Atina üzerinden Türkiye'ye geldi.Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı İzmir'de kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Adnan Menderes Havalimanı’ndaki karşılamaya Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, yöneticiler ve taraftarlar katıldı.Başmüzakereci Egemen Bağış, KKTC’nin Annan Planı’na yüzde 67 ile "evet" demesine karşın, Kıbrıs Rum kesiminin yüzde 76 ile "hayır" dediğini hatırlatarak, "Maç sonu yaşananlar Rum kesiminin adil, kalıcı bir uzlaşmayla bir arada yaşama isteğinde olmadığını ortaya koymuştur" diye konuştu.Bakan Faruk Nafiz Özak ise "Türkiye, Avrupa Birliği’nde bu ülkeyle beraber olacaksa, bir Türk vatandaşı olarak onlarla beraber olmak istemiyorum" ifadesini kullandı. Özak, FIBA nezdinde harekete geçtiklerini de belirterek, "Bu konuda yapılması gereken her şey yapılacaktır. Türkiye güçlüdür, Türkiye hoşgörülüdür ama hakkını aramasını da iyi bilebilir" dedi.FIBA Europe yönetimi, Apoel’in cezasını ilginç bir şekilde hemen açıkladı, basketbolcularımızın can güvenliğini tehlikeye atan Rum ekibinin sahasını sadece 3 maç kapattı. Apoel Kulübü 40 bin euro para cezası ve sahasındaki 3 Avrupa Kupası maçını seyircisiz oynama cezası aldı.Olayların ardından otele giden Pınar Karşıyaka takımını ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Özel Temsilcisi Yorgos Yakovu ile sert bir tartışmaya girdi. Özersay, takımı Kuzey’e geçirmek istediklerini söylerken, Yakovu, “Gitsinler bakalım, nereye kadar gidecekler” diye tehdit içeren cümleler kullandı. Yakovu, takım otelden çıkarsa, Rum polisinin takımı korumayacağını söyledi. Bunun üzerine Türk tarafı takımın güvenliğini tehlikeye atmamak adına, Kuzey Kıbrıs’a geçiş konusunu askıya aldı.KKTC Başbakanı İrsen Küçük olayları, “Kıbrıs Rum halkının Türk halkına karşı olumsuz duygularının yansıması” olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de, “Bu olay bile Türk askerinin adada olmaması durumunda neler olabileceğinin kanıtıdır” dedi. Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının işte bu nedenden dolayı, varılacak bir anlaşmada Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini istediğini kaydetti.