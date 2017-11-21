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Pınar Karşıyaka tatilde

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada Pınar Karşıyakalı oyuncular da izne çıktı

21 Kasım 2017 16:05

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada Pınar Karşıyakalı oyuncular da izne çıktı. Takımda yerliler yarın, ABD\'ye giden yabancılar ise hafta sonunda antrenmanlara başlayacak. Metin Türen, Berk Uğurlu ve Alp Karahan ise 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları için Bursa\'da kampa giren A Milli Takım\'ın kadrosunda bulunuyor. Ligde 7 maçta 1 galibiyet, 6 yenilgiyle düşme hattında yer alan yeşil-kırmızılılarda sezon başından bu yana yalnız tek maaş alabilen takımdaki yerliler ve Antrenör Aleksandar Trifunovic\'in menajeri, yönetime ödeme yapılmazsa oyuncularının sözleşmelerini fesih edeceği restini çekti.

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