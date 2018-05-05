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Spor

Pınar Karşıyaka rahatladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 88-80 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala düşme endişesini üzerinden attı

05 Mayıs 2018 16:13

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Sakarya Büyükşehir Basketbol\'u 88-80 yenmeyi başaran Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala düşme endişesini üzerinden attı. 
Ligdeki kritik haftalarda deplasmanlarda üst üste 3 yenilgi alan Karşıyaka, evinde ise art arda oynadığı 4 maçı kazanarak rahatladı. Ligde 28 maçta 11 galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip, sezonu dış sahadaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İzmir\'de Banvit maçlarıyla tamamlayıp yeni sezonda yine Avrupa\'da boy göstermeye çalışacak. 
Ayrıca Play-Off\'a kalamayan Pınar Karşıyaka\'da oyunculara ceza verilip verilmeyeceği ise sezon sonunda netleşecek.

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