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Spor

Pınar Karşıyaka, potada kendine geldi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde PAOK'u nefes kesen bir maç sonrası eleyip adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka, bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de üs

18 Mart 2018 15:30

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde hafta içinde PAOK\'u nefes kesen bir maç sonrası eleyip adını çeyrek finale yazdırmayı başaran Pınar Karşıyaka, bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamadığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde de üst üste 3 yenilginin ardından Eskişehir Basket\'i deplasmanda 72-66 mağlup ederek nefes aldı. 
Zorlu deplasmanda ilk 3 periyodu geride tamamlayan Karşıyaka, son 10 dakikada 22 sayı bulurken rakibine 9 sayı şansı tanıyıp galibiyete uzandı. 
Yeşil-kırmızılılarda ayak tarak kemiği kırıldığı için 2.5 aydır oynayamayan guard Allen da 2018\'de ilk kez bu maçla parkelere döndü. Ligde 7 galibiyete ulaşan Karşıyaka, düşme hattına yeniden 2 galibiyet fark atıp gözünü üst sıralara çevirdi. İzmir ekibi, ligde haftaya cumartesi yarıştaki rakiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi konuk ettikten sonra 27 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi\'ndeki çeyrek final serisinin ilk sınavında UCAM Murcia\'yı ağırlayacak.
 

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