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Spor

Pınar Karşıyaka PAOK önünde

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda ikinci sırayı elde eden Pınar Karşıyaka, yarın son 16 turunda eşleştiği Yunan temsilcisi PAOK'a ilk maçta konuk olacak

05 Mart 2018 14:03

İZMİR, (DHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde A Grubu\'nda ikinci sırayı elde eden Pınar Karşıyaka, yarın son 16 turunda eşleştiği Yunan temsilcisi PAOK\'a ilk maçta konuk olacak. PAOK Sports Arena\'daki karşılaşma saat 20.30\'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda uzun süredir sakat olan Allen ve Egemen, bu karşılaşmada da görev yapamayacak. Temsilcimiz çeyrek final yolundaki ilk maçı kazanarak 14 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Pınar Karşıyaka\'nın daha önce Eurocup\'ta da rakip olduğu Selanik ekibi PAOK, Şampiyonlar Ligi\'nde B Grubu\'nu 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamladı. Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde umduğunu bulamayan Karşıyaka, PAOK mücadelesinin ardından pazar günü ligde lider Fenerbahçe Doğuş\'u konuk edecek. 

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