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Spor

Pınar Karşıyaka lige döndü

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Eskişehir Basket deplasmanına çıkacak

16 Mart 2018 13:08

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde Pınar Karşıyaka, yarın Eskişehir Basket deplasmanına çıkacak. 
Mücadele Anadolu Üniversitesi Spor Salonu\'nda saat 20.15\'te başlayacak. Karşıyaka\'da sakatlığı süren Egemen ve sakatlıktan çıkan Allen forma giymeyecek. FIBA Şampiyonlar Ligi\'nde hafta içinde PAOK\'u eleyip çeyrek finale çıkmasına rağmen bu sezon Avrupa\'daki başarılı performansını lige yansıtamayan Karşıyaka, üst üste 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 20 maçta 6 galibiyetle düşme hattının tek galibiyet ve tek basamak üzerinde yer alıyor. Eskişehir temsilcisi ise 10 galibiyetle Play-Off hattında bulunuyor.  
 

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