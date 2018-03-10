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Spor

Pınar Karşıyaka lidere karşı

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Pınar Karşıyaka, yarın lider Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek

10 Mart 2018 15:03

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon umduğunu bulamayan Pınar Karşıyaka, yarın lider Fenerbahçe Doğuş\'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 19.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 30, öğrenci 20 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılan guard Waters ile sakatlığı süren pivot Egemen forma giyemeyecek. 
Ayak tarak kemiği kırıldıktan sonra 2 aydan aşkın süredir oynamayan, takım antrenmanı yapmayan guard Allen, mücadeleye benchte başlayacak. Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PAOK\'la evinde oynayacağı rövanş öncesi moral kazanmak isteyen Kaf-Kaf, bu sezon ligde 19 maçta 6 galibiyet alabildi. Yeşil-kırmızılı ekip, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde bulunuyor. Son Euroleague ve lig şampiyonu olan, Euroleague\'de hafta içinde Play-Off\'a kalmayı başaran Kanarya ise 16 galibiyetle zirvede.

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