Pınar Karşıyaka kritik sınavda

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde son oynadığı 4 maçın 3\'ünü kaybederek ateş hattında kalan Pınar Karşıyaka, yarın puan tablosunun en alt basamağındaki Gaziantep Basketbol\'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 15.15\'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Allen ve Egemen yine görev yapamayacak. Ligde düşme hattının tek galibiyet üzerindeki Karşıyaka, bu sezon 16 maçta 5, Gaziantep Basketbol ise 3 kez kazandı.

