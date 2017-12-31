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Spor

Pınar Karşıyaka kötü bitirdi

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Yaşar Holding'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosunu takviye edip üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka'nın yükselişi Sakarya'da durdu

31 Aralık 2017 14:37

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Yaşar Holding\'in desteğiyle transfer yasağını kaldırdıktan sonra kadrosunu takviye edip üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka\'nın yükselişi Sakarya\'da durdu. Sakarya Büyükşehir Basketbol\'a 90-78 mağlup olarak Play-Off hattını yakalama yarışında yara alan İzmir temsilcisi, kendisini yeniden alt sıralarda buldu. Yeşil-kırmızılı ekip, tekrar düşme korkusu yaşamaya başladı. Karşıyaka, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u ağırlayacak.

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