T24 LogoT24 Logo
Spor

PINAR KARŞIYAKA KAFİLESİ SALONDAN AYRILDI İZMİR (A.A)

22 Aralık 2010 01:10

-PINAR KARŞIYAKA KAFİLESİ SALONDAN AYRILDI İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan maçın ardından salonda mahsur kalan Pınar Karşıyaka kafilesinin Nicosia Spor Salonu'ndan ayrıldığı bildirildi. İzmir'de bulunan Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Nazım Torbaoğlu, yaptığı açıklamada, yaşanan olayların ardından kafilenin Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki otellerine doğru gittiğini belirtti. Takımın durumuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden Torbaoğlu, ''Gerekli güvenliğin sağlanamayacağını düşündüğümüz için takımın KKTC'ye geçmesi için BM Barış gücü ile temasa geçildi. Bu konuda anlaşma sağlanırsa kafile KKTC'ye geçecek'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24