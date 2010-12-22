-PINAR KARŞIYAKA KAFİLESİ SALONDAN AYRILDI İZMİR (A.A) - 21.12.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan maçın ardından salonda mahsur kalan Pınar Karşıyaka kafilesinin Nicosia Spor Salonu'ndan ayrıldığı bildirildi. İzmir'de bulunan Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Sorumlusu Nazım Torbaoğlu, yaptığı açıklamada, yaşanan olayların ardından kafilenin Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki otellerine doğru gittiğini belirtti. Takımın durumuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden Torbaoğlu, ''Gerekli güvenliğin sağlanamayacağını düşündüğümüz için takımın KKTC'ye geçmesi için BM Barış gücü ile temasa geçildi. Bu konuda anlaşma sağlanırsa kafile KKTC'ye geçecek'' dedi.