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Spor

Pınar Karşıyaka ile Muratbey Uşak kritik maçta rakip

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralarla bağını tamamen koparmaya çalışan Pınar Karşıyaka ile küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın Ege derbisinde rakip olacak

20 Nisan 2018 16:36

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde alt sıralarla bağını tamamen koparmaya çalışan Pınar Karşıyaka ile küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın Ege derbisinde rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu\'nda saat 20.15\'te başlayacak maçın bilet fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.
Konuk Uşak taraftarları, sezon başında alınan İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle tribüne giremeyecek. Ligde son 5 hafta öncesi Karşıyaka, 9 galibiyetle tehlikeli bölgenin 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Üst üste 8 yenilginin ardından geçen hafta evinde Galatasaray\'ı mağlup etmeyi başaran Muratbey Uşak ise 5 galibiyetle son sırada. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçı kaybettiği takdirde kurtuluş umutlarını mucizelere bırakacak.

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