-PINAR KARŞIYAKA İKİNCİ GALİBİYETİ ARIYOR İZMİR (A.A) - 23.01.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ikinci turunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, (J) Grubu'nda salı günü Slovenya'dan KK Krka Novo Mesto'yu konuk edecek. Beko Basketbol Ligi'nde dün TOFAŞ'ı yenen ve galibiyet sayısını 10'a çıkaran Pınar Karşıyaka, kendi evinde oynadığı 8. maçta 7. galibiyetine ulaştı. Geçen hafta FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (J) Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Antwerp Giants'ı 89-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka, gruptaki ikinci maçında Slovenya'dan KK Krka Novo Mesto'yu Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak. Kupada üst üste 3 maçını İzmir'de oynayacak Pınar Karşıyaka'nın 40 lira olarak belirlenen 3 maçlık kombinelerin yanı sıra maç biletleri de 20 liradan satılmaya devam ediyor. Gruptaki ilk maçında diğer Belçika temsilcisi Dexia Mons-Hainaut'u yenen Sloven temsilcisi, kupada oynadığı 7 müsabakada 6 galibiyet aldı. Son 6 maçında yenilmeyen KK Krka Novo Mesto'da Ikonic, 14,4 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, ABD'li Booker da 7,7 ribaund ortalamasıyla oynadı. Adriyatik Ligi'nde mücadelesini sürdüren Sloven temsilcisi son maçında dün Çek Cumhuriyeti'nden CEZ Nymburk'u 72-50 mağlup etti. KK Krka Novo Mesto 14 takımın yer aldığı Adriyatik Ligi'nde maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.