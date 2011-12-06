-Pınar Karşıyaka gruptan çıkmayı garantiledi İZMİR (A.A) - 06.12.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantilerken, Türk Telekom ise kupaya veda etti. Her takımın 2'şer galibiyetle başladığı 5. haftanın ilk maçında Pınar Karşıyaka, İzmir'de 105-103 yenildiği Belarus'tan Minsk 2006'yı deplasmanda 79-70 mağlup etti. Türk Telekom ise Almanya'da 87-80 yenildiği Telekom Baskets Bonn'a, Ankara'da da 94-81 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından 5. maçların sonunda 3'er galibiyete ulaşan Telekom Baskets Bonn ile Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkmayı garantilediği grupta, Türk Telekom ile Minsk 2006 ise kupaya veda etti. Geçen sezon çeyrek final oynadığı kupada ikinci turda mücadele etme hakkı kazanan Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Salı günü deplasmanda Telekom Baskets Bonn'u mağlup etmesi durumunda (G) Grubu'nu lider tamamlayacak. Grupta diğer karşılaşmada ise Türk Telekom, Minsk 2006'yı konuk edecek. (G) Grubu'nda 5. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: /* Takımlar O G M A Y P ------------------------------------------------------ 1. Telekom Baskets Bonn 5 3 2 410 387 8 2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 411 397 8 3. Türk Telekom 5 2 3 411 418 7 4. BC Minsk 2006 5 2 3 409 439 7 */