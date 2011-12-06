T24 LogoT24 Logo
Spor

Pınar Karşıyaka gruptan çıkmayı garantiledi İZMİR (A.A)

06 Aralık 2011 23:55

-Pınar Karşıyaka gruptan çıkmayı garantiledi İZMİR (A.A) - 06.12.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantilerken, Türk Telekom ise kupaya veda etti. Her takımın 2'şer galibiyetle başladığı 5. haftanın ilk maçında Pınar Karşıyaka, İzmir'de 105-103 yenildiği Belarus'tan Minsk 2006'yı deplasmanda 79-70 mağlup etti. Türk Telekom ise Almanya'da 87-80 yenildiği Telekom Baskets Bonn'a, Ankara'da da 94-81 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından 5. maçların sonunda 3'er galibiyete ulaşan Telekom Baskets Bonn ile Pınar Karşıyaka'nın gruptan çıkmayı garantilediği grupta, Türk Telekom ile Minsk 2006 ise kupaya veda etti. Geçen sezon çeyrek final oynadığı kupada ikinci turda mücadele etme hakkı kazanan Pınar Karşıyaka, 13 Aralık Salı günü deplasmanda Telekom Baskets Bonn'u mağlup etmesi durumunda (G) Grubu'nu lider tamamlayacak. Grupta diğer karşılaşmada ise Türk Telekom, Minsk 2006'yı konuk edecek. (G) Grubu'nda 5. maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: /* Takımlar                O     G     M    A     Y    P ------------------------------------------------------ 1. Telekom Baskets Bonn 5     3     2   410   387   8 2. Pınar Karşıyaka      5     3     2   411   397   8 3. Türk Telekom         5     2     3   411   418   7 4. BC Minsk 2006        5     2     3   409   439   7 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24