-PINAR KARŞIYAKA GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEDİ İZMİR (A.A) - 14.12.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Kıbrıs Rum kesiminden ETHA Encomi'yi 85-67 yenen Pınar Karşıyaka, bir maç kala gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Müsabakanın başında Dabkus ve King ile sayılar bulan rakibine Smith ve Furkan ile cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Son 2 dakikasına 14-14 eşitlikle girilen periyotta Holston ve Eldridge ile 7-0'lık bir seri yakalayan ve 21-14 öne geçen Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 23-16 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Ahmet ve Stanojevic ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka 14. dakikada aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 31-21. Dabkus ile etkili olan konuk ekip, 18. dakikada aradaki farkı 3 sayıya (38-41) indirmesine rağmen, Furkan ve Alper'le basketler üreten Pınar Karşıyaka, Ahmet'in 3 sayılık basketiyle devreyi 49-39 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Alper'in 3 sayılık basketiyle başlayan ve aradaki farkı 13 sayıya (52-39) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodun son 3 dakikasına 58-48 önde girdi. Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son bölümde Birkan, Stanojevic ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 3. periyodu 64-52 üstün tamamladı. Son periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Holston ve Stanojevic'in sayılarıyla 34. dakikada 20 sayılık farka ulaştı: 75-55. Karşılaşmanın son 3 dakikasına 79-60 üstün giren Pınar Karşıyaka, son dakikalarını genç oyuncularıyla tamamladığı müsabakadan 85-67 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka, (G) Grubu'nda bitime 1 hafta kala gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Salon: Karşıyaka Hakemler: Vladimir Okhrimenko xx (Rusya), Sergiy Chaykovskyy xx (Ukrayna), Serghei Tislenco xx (Moldova) Pınar Karşıyaka: Holston xxx 21, Birkan xxx 7, Eldridge xxx 6, Smith xxx 11, Furkan xxx 8, Uluğ xx, Stanojevic xxx 19, Ahmet xx 5, Alper xx 6, Serkan xx 2, Onur xx ETHA Encomi: Massamba x 4, Redding xx 5, Tutt xx 12, Dabkus xx 11, King xxx 27, Johnson x, Anastasiadis x 1, Cup x 2, Golubovic x, Brown xx 5, Constantinou x, Kasinopoulos x 1. periyot: 23-16 Devre: 49-39 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 64-52