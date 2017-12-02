Pınar Karşıyaka, Giresun sınavında

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde hafta içi mesaisinde evinde Trabzonspor\'u 79-78 yenerek 6 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran ve düşme hattından kurtulan Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek. Giresun 19 Eylül Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00\'de başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Pınar Karşıyaka\'da Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic ve uzun forvet Metin Türen, geçen sezon görev aldıkları Giresun temsilcisine rakip olacak.