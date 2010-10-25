-PINAR KARŞIYAKA EVİNDE KAZANDI İZMİR (A.A) - 25.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Cafe Crown'u 77-66 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 4. dakikasını Rancik'in bulduğu dış şutlarla 11-7 önde geçen Galatasaray Cafe Crown, periyodun son 3 dakikasına 16-13 üstün girdi. Kalan bölümde hücum ribaundlarında etkili olan sarı kırmızılı ekip, son hücumda Rochestie'nin basketiyle ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci periyoda daha iyi başlayan ev sahibi ekip, Stanojevic ve Uluğ'un sayılarıyla 13. dakika içinde 6 sayılık (26-20) farka ulaştı. Toparlanan Sarı kırmızılı ekip, Shumpert'in etkili oyunuyla 12-0'lık bir seri yakaladı ve 16. dakikayı 32-26 önde geçti. Farkın açılmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka karşısında son hücumda Evren'le bir basket bulan Galatasaray Cafe Crown, devreyi 38-37 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda Sneed'in sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip, Eldridge ve Ahmet'in sayılarıyla 24. dakikada 10 sayılık farka ulaştı: 51-41. Etkili oyununu sürdüren yeşil kırmızılı takım, periyodun bitimine 3 dakika kala Holston'un 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 59-44. Yeşil kırmızılı ekip, 3. periyodu 59-48 önde tamamladı. Son periyotta pota altında Ermal ile etkili olan sarı kırmızılı ekip, Caner ve Shumpert ve Evren'le sayılar bulurken, bitime 4,5 dakika kala Tutku'nun basketiyle beraberliği yakaladı: 64-64. Holston'un üst üste bulduğu sayılarla tekrar öne geçen (69-64) Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya da 75-66 önde girdi. Yeşil kırmızılı ekip, müsabakadan 77-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, ligdeki ilk galibiyetini, Galatasaray Cafe Crown da ilk mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekipte son bölümde sakatlandığı için forma giymeyen Holston, 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşmanın 2. periyodunda sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yaptırıldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Murat Biricik xx, Uğur Özen xx, Erman Erdemli xx Pınar Karşıyaka: Eldridge xxx 10, Sneed xxx 11, Birkan xxx 12, Holston xxx 19, Furkan xxx 9, Uluğ xx 4, Stanojevic xx 6, Ahmet xx 4, Alper xx 2 Galatasaray Cafe Crown: Caner xx 11, Rochestie xx 6, Andric xx 4, Rancik xx 11, Evren xx 9, Shipp x, Göksenin x, Shumpert xxx 13, Tutku xx 6, Haluk x, Ermal xx 6 1. periyot: 18-20 Devre: 38-37 (Galatasaray Cafe Crown lehine) 3. periyot: 59-48