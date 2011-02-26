-PINAR KARŞIYAKA DEPLASMANDA YENDİ MERSİN (A.A) - 26.02.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pınar Karşıyaka'ya 73-68 yenildi. Pınar Karşıyaka, karşılaşmaya çok iyi başladı. Smith ve Mehmet Ali'nin basketleriyle art arda sayı üreten konuk takım, birinci periyotu 27-12 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, günün başarılı ismi Grundy ve Kommatos'un ürettiği basketlerle ikinci periyotta aradaki farkı kapatarak, devreyi 40-36 önde tamamladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, üçüncü çeyrekte üstün oyununu devam ettirmek istedi, ancak konuk takım Pınar Karşıyaka oyuna etkisini koyarak Smith, Eldridge ve Mehmet Ali'nin basketleriyle üçüncü periyotu 52-49 önde tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen son periyotta Mersin Büyükşehir Belediyesi, gerek savunmada gerekse hücumda etkisini gösterememesi ve hatalı pas yapınca, Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 5 sayı farkla 73-68 galip ayrıldı. Salon: Edip Buran Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Uğur Özen xxx, Ziya Özorhun xxx Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 4, Nedim xx 6, Scales xx 8, Hakan xx 5, Grıer xx 11, Grundy xxx 22, Kommatos xxx 12 Pınar Karşıyaka: Eldrige xxx 10, Stanojevıc xxx 13, Holdson xx 5, Smıth xxx 17, Bayav xxx 2, Uluğ x, Birkan xxx 13, Mehmet Ali xxx 10, Furkan xx 3, Alper x 1. Periyot: 12-27 Devre: 40-36 3. Periyot: 49-52