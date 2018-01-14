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Spor

Pınar Karşıyaka deplasmanda yokları oynuyor

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Banvit'e 84-65 kaybeden Pınar Karşıyaka bu sezon deplasmanda yokları oynadı

14 Ocak 2018 16:06

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde deplasmanda Banvit\'e 84-65 kaybeden Pınar Karşıyaka bu sezon deplasmanda yokları oynadı.
Ligdeki toplam 10\'uncu yenilgisini alan Karşıyaka, 8 dış saha karşılaşmasının 7\'sini kaybetti. Sadece Muratbey Uşak\'ı 92-86\'lık skorla geçen İzmir ekibi, deplasmanda Gaziantep Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe Doğuş, Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor, Sakarya BŞB ve Banvit\'e boyun eğdi.
Pınar Karşıyaka evinde ise 7 maçın 4\'ünü kazanıp 3\'ünü kaybetti. Başantrenör Aleksandar Trifunovic Banvit müsabakasında kurguladıkları planın dışında kaldıklarını söyledi. Banvit\'in hak ettiği bir galibiyet aldığını belirten Sırp çalıştırıcı, “Sezonun geriye kalanı ile ilgili bir şeyler değiştirmek istiyorsak idmanlarımızda daha farklı şekilde davranmamız lazım\" diye konuştu.
Karşıyaka, ilk 8 dışında kaldığı için bu sezon Türkiye Kupası\'na katılma hakkını da kaçırmıştı. 

 

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