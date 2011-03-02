-PINAR KARŞIYAKA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İZMİR (A.A) - 01.03.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (J) Grubu'nun son maçında deplasmanda Belçika'dan Dexia Mons-Hainaut'u 87-76 yenen Pınar Karşıyaka, grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Belçika'nın Mons kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-20 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devreyi 48-41 önde bitirdi. 3. periyotta aradaki farkı açan ve periyodu 69-52 üstün geçen yeşil kırmızılı ekip, karşılaşmayı da 87-76 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka'da Smith, karşılaşmayı 23 sayı, 12 ribaund, Eldridge 20 sayı, Holston ise 13 sayı, 8 ribaund ve 6 asitle tamamladı. -ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ- Grubun diğer maçında lider KK Krka Novo Mesto, deplasmanda Belçika'dan Antwerp Giants'ı 64-45 yendi. Bu sonuçların ardından (J) Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Slovenya'dan KK Krka Novo Mesto'nun ardından 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'nda son 8 takımdan biri olmayı başardı. Çeyrek finalde Rusya'nın BC Spartak Saint-Petersburg takımıyla eşleşen yeşil kırmızılı ekip, Rus ekibiyle ilk maçını 22 Mart'ta deplasmanda oynayacak. 2 galibiyete ulaşacak ekibin dörtlü finale yükseleceği eşleşmede, 2. maç 24 Mart'ta İzmir'de, gerekirse son müsabaka ise 30 Mart'ta Rusya'da yapılacak.