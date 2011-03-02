T24 LogoT24 Logo
Spor

PINAR KARŞIYAKA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İZMİR (A.A)

02 Mart 2011 01:45

-PINAR KARŞIYAKA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ İZMİR (A.A) - 01.03.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (J) Grubu'nun son maçında deplasmanda Belçika'dan Dexia Mons-Hainaut'u 87-76 yenen Pınar Karşıyaka, grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Belçika'nın Mons kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-20 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devreyi 48-41 önde bitirdi. 3. periyotta aradaki farkı açan ve periyodu 69-52 üstün geçen yeşil kırmızılı ekip, karşılaşmayı da 87-76 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka'da Smith, karşılaşmayı 23 sayı, 12 ribaund, Eldridge 20 sayı, Holston ise 13 sayı, 8 ribaund ve 6 asitle tamamladı. -ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ- Grubun diğer maçında lider KK Krka Novo Mesto, deplasmanda Belçika'dan Antwerp Giants'ı 64-45 yendi. Bu sonuçların ardından (J) Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle Slovenya'dan KK Krka Novo Mesto'nun ardından 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'nda son 8 takımdan biri olmayı başardı.  Çeyrek finalde Rusya'nın BC Spartak Saint-Petersburg takımıyla eşleşen yeşil kırmızılı ekip, Rus ekibiyle ilk maçını 22 Mart'ta deplasmanda oynayacak. 2 galibiyete ulaşacak ekibin dörtlü finale yükseleceği eşleşmede, 2. maç 24 Mart'ta İzmir'de, gerekirse son müsabaka ise 30 Mart'ta Rusya'da yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24