-PINAR KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ KARŞISINA ALTYAPI OYUNCULARIYLA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Pınar Karşıyaka, Beşiktaş Cola Turka ile yaptığı Beko Basketbol Ligi maçında sahaya ilk 5'te altyapıdan oyuncularını sürdü. FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda hafta içinde Kıbrıs Rum Kesimi'nde Apoel takımı ile deplasmanda yaptığı maçta saldırıya uğrayan İzmir ekibi, yaşadıkları olaylar nedeniyle mental olarak kötü durumda bulunduğunu belirterek, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) Beşiktaş Cola Turka ile yapacakları maçın ertelenmesini istemişti. TBF'nin maçı cumartesinden pazar gününe almasına karşın, ileri bir tarihe ertelemediği için federasyona tepki gösteren İzmir ekibi, Beşiktaş Cola Turka maçına ilk 5'te altyapıdan 5 genç oyuncuyla çıktı. Karşılaşmaya 10 kişi çıkan Pınar Karşıyaka'da 1992 doğumlu Gürat Dalaman, 1993 doğumlu Saygın Sop ve Hasan Sinan Şen, 1994 doğumlu oyuncular Orçun Berk Yaman ve Ersin Çilengeroğlu ilk 5'te başladı. Kadroda (A) takım oyuncularından Serkan Menteşe, Birkan Batuk, Ahmet Ali Erdoğan, Ayhan Onur Kentli ve Onur Çalban da yer aldı. Pınar Karşıyaka'nın geçen hafta Fenerbahçe Ülker'i yendiği maçta forma giyen oyuncularından Osiris Eldridge, Uluğ Kaçaniku, Jovo Stanojevic, David Holston, Andre Smith, Furkan Aldemir (sakat), Alper Saruhan, Beşiktaş Cola Turka maçında kadroda yer almadı. Beşiktaş Cola Turka maçında kadroda bulunan Serkan Menteşe, Ayhan Onur Kentli ve Onur Çalban geçen hafta Fenerbahçe Ülker maçında kadroda olmalarına rağmen süre alamamıştı. (A) takım formalarıyla çıkan genç oyuncuların, formalarının arkasındaki yazılı isimlerin kapatıldığı görüldü. -BAŞANTRENÖR DEMİR DE MAÇA ÇIKMADI- Pınar Karşıyaka Başantrenörü Hakan Demir de karşılaşmada takımın başında yer almadı. Hakan Demir'in yokluğunda takımı Beşiktaş Cola Turka maçında yardımcı antrenör Ceyhun Cabadak görev yaptı. -KARŞIYAKALI TARAFTARLARDAN DEMİREL'E TEPKİ- Pınar Karşıyakalı taraftarlar, TBF Başkanı Turgay Demirel'e tepki göstererek, istifaya çağırdı. ''Turgay Demirel Güney Kıbrıs'a, Turgay istifa'' diye tezahürat yapan taraftarlar, karşılaşma öncesi genç oyuncularını alkışlayarak, ''Helal olsun size'' diye bağırdı. -BEŞİKTAŞ COLA TURKA'DAN DESTEK- Beşiktaş Cola Turkalı oyuncular ise sahaya ''Spor dostluk, kardeşliktir, Pınar Karşıyaka'ya yapılan saldırıyı kınıyoruz'' yazılı pankartla çıktılar. Siyah-beyazlı taraftarlar bu pankarta alkışla destek verdi. Beşiktaşlı taraftarlar, maç başlarken Pınar Karşıyakalı oyuncuları tribünlere çağırarak, alkışlayıp, Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apoel aleyhine tezahürat yaptı. -IVERSON 4 MAÇ SONRA- Beşiktaş Cola Turka'da sakatlığı geçen Allen Iverson, 4 resmi maç sonra Pınar Karşıyaka maçında forma giydi. Iverson, sakatlığı nedeniyle 1 lig, 3 Avrupa Kupası maçında oynayamamıştı. (CAY-ÇET-GKH)