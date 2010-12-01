T24 LogoT24 Logo
Spor

PINAR KARŞIYAKA, APOEL'İ 76

01 Aralık 2010 00:52

-PINAR KARŞIYAKA, APOEL'İ 76-68 YENDİ İZMİR (A.A) - 30.11.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apoel'i 76-68 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Pınar Karşıyaka, Birkan'ın basket faulden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-5 önde geçti. Apoel'in Davis'in sayılarıyla etkili olduğu müsabakada 6. dakika 10-10 eşitlikle geçilirken, Pınar Karşıyaka hücumda ve savunmada etkinliği artırdığı periyodun son dakikasına Eldridge'in basketiyle 20-11 önde girdi. Yeşil kırmızılı ekip, ilk periyodu 20-13 üstün tamamladı. İkinci periyoda Lee'nin basketleriyle başlayan ve farkı 3 sayıya (22-19) kadar indiren rakibi karşısında Eldridge ve Smith'in sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, Smith'in smaç basketiyle devrenin son 5 dakikasına 12 sayı farkla (35-23) önde girdi. Aradaki farkı azaltan rakibi karşısında periyodun son dakikasına 40-34 önde giren Pınar Karşıyaka, devreyi 44-36 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Furkan ve Smith'in sayılarıyla aradaki farkı tekrar 12 sayıya (50-38) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka önünde Hanavan, Tiggs ve Davis'le etkili olan konuk ekip, yakaladığı 10-0'lık seriyle 26. dakika içinde beraberliği yakaladı: 52-52. 28. dakika içinde Furkan ve Birkan'la üst üste basketler bulan Pınar Karşıyaka, son dakikasına 61-54 önde girdiği 3. periyodu Stanojevic'in son saniyede attığı basketle 65-56 üstün tamamladı. Son periyoda Furkan ve Smith'in basketleriyle başlayan ve aradaki farkı 13 sayıya (69-56) çıkaran Pınar Karşıyaka, iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı bölümde son 4 dakikaya 71-58 önde girdi. Davis'in etkili oyununa rağmen son 2 dakikaya 73-66 üstün giren Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 76-68 galip tamamladı. Gruptaki 3. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın en skorer ismi olan Andre Smith, karşılaşmayı 23 sayı ve 12 ribaundla tamamladı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Mauro Pozzana xx (İtalya), Doru Vinasi xx (Romanya), Vladislav Isachenko xx (Ukrayna) Pınar Karşıyaka: Birkan xxx 10, Holston xx 4, Smith xxx 23, Furkan xxx 15, Alper xx 1, Eldridge xx 7, Uluğ xx, Stanojevic xxx 12, Ahmet xx 4 Apoel: Kovac x, Hanavan xxx 18, Davis xxx 23, Vitas x 2, Kalaitzidis x, Tiggs xx 8, Lee xx 15, Neophytou x, Miceta x 2, Buljan x 1. periyot: 20-13 Devre: 44-36 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 65-56

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24