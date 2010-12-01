-PINAR KARŞIYAKA, APOEL'İ 76-68 YENDİ İZMİR (A.A) - 30.11.2010 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Kıbrıs Rum Kesimi'nden Apoel'i 76-68 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Pınar Karşıyaka, Birkan'ın basket faulden bulduğu sayılarla 4. dakikayı 9-5 önde geçti. Apoel'in Davis'in sayılarıyla etkili olduğu müsabakada 6. dakika 10-10 eşitlikle geçilirken, Pınar Karşıyaka hücumda ve savunmada etkinliği artırdığı periyodun son dakikasına Eldridge'in basketiyle 20-11 önde girdi. Yeşil kırmızılı ekip, ilk periyodu 20-13 üstün tamamladı. İkinci periyoda Lee'nin basketleriyle başlayan ve farkı 3 sayıya (22-19) kadar indiren rakibi karşısında Eldridge ve Smith'in sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, Smith'in smaç basketiyle devrenin son 5 dakikasına 12 sayı farkla (35-23) önde girdi. Aradaki farkı azaltan rakibi karşısında periyodun son dakikasına 40-34 önde giren Pınar Karşıyaka, devreyi 44-36 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Furkan ve Smith'in sayılarıyla aradaki farkı tekrar 12 sayıya (50-38) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka önünde Hanavan, Tiggs ve Davis'le etkili olan konuk ekip, yakaladığı 10-0'lık seriyle 26. dakika içinde beraberliği yakaladı: 52-52. 28. dakika içinde Furkan ve Birkan'la üst üste basketler bulan Pınar Karşıyaka, son dakikasına 61-54 önde girdiği 3. periyodu Stanojevic'in son saniyede attığı basketle 65-56 üstün tamamladı. Son periyoda Furkan ve Smith'in basketleriyle başlayan ve aradaki farkı 13 sayıya (69-56) çıkaran Pınar Karşıyaka, iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı bölümde son 4 dakikaya 71-58 önde girdi. Davis'in etkili oyununa rağmen son 2 dakikaya 73-66 üstün giren Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 76-68 galip tamamladı. Gruptaki 3. maçında 3. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın en skorer ismi olan Andre Smith, karşılaşmayı 23 sayı ve 12 ribaundla tamamladı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Mauro Pozzana xx (İtalya), Doru Vinasi xx (Romanya), Vladislav Isachenko xx (Ukrayna) Pınar Karşıyaka: Birkan xxx 10, Holston xx 4, Smith xxx 23, Furkan xxx 15, Alper xx 1, Eldridge xx 7, Uluğ xx, Stanojevic xxx 12, Ahmet xx 4 Apoel: Kovac x, Hanavan xxx 18, Davis xxx 23, Vitas x 2, Kalaitzidis x, Tiggs xx 8, Lee xx 15, Neophytou x, Miceta x 2, Buljan x 1. periyot: 20-13 Devre: 44-36 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 65-56