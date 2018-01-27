Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanında

İZMİR, (DHA)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12\'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın Anadolu Efes\'e konuk olacak.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda saat 19.30\'da başlayacak karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Allen ve Egemen görev yapamayacak. İlk yarıyı istikrarsız bir tabloyla tamamlayan Karşıyaka, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde, Play-Off barajının ise 4 galibiyet gerisinde yer alıyor.
Ergin Ataman\'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Anadolu Efes\'in ise 10 galibiyeti bulunuyor.