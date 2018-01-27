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Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanında

İZMİR, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın Anadolu Efes'e konuk olacak

27 Ocak 2018 15:55

İZMİR, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde ilk yarıyı 15 maçta 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle 12\'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, ikinci yarının ilk sınavında yarın Anadolu Efes\'e konuk olacak. 
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda saat 19.30\'da başlayacak karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Allen ve Egemen görev yapamayacak. İlk yarıyı istikrarsız bir tabloyla tamamlayan Karşıyaka, düşme hattının 2 galibiyet üzerinde, Play-Off barajının ise 4 galibiyet gerisinde yer alıyor. 
Ergin Ataman\'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen Anadolu Efes\'in ise 10 galibiyeti bulunuyor.

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