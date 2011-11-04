-Pınar Karşıyaka: 98 - Türk Telekom: 110 İZMİR (A.A) - 04.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde İzmir'de oynanan karşılaşmada Türk Telekom, son periyottaki etkili oyunuyla Pınar Karşıyaka'yı 110-98 yendi. Karşılaşmaya Chatman'in 7 sayı 1 asistlik performansıyla başlayan ve Birkan Batuk'un 3 sayılık basketiyle 7 sayılık farkı (14-7) yakalayan Pınar Karşıyaka önünde pota altında Ali Karadeniz ve Mehmet Okur ile etkili olan Türk Telekom, 16-16 eşitliği yakaladı. Ancak, son dakika içinde Bowdry ve Chatman ile üst üste 3 sayılık basketler bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-24 önde tamamladı. İkinci periyodun başında rakibini yakalayan ve 15. dakika içinde Kambala'nın basketiyle 36-32 üstünlük kuran Türk Telekom, Kambala'nın 10 sayı ürettiği ikinci periyodu, Ceyhun Altay'ın 3 sayılık basketiyle 49-48 önde bitirdi. Stanojevic'in sayılarıyla 22. dakikayı 52-51 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Chatman ve Ikonic'in sayılarıyla yakaladığı 7-0'lık seriyle 25. dakika içinde 7 sayılık farka ulaştı: 64-57. Mehmet Okur ve Washington'la sayılar bulan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılı ekip, 3. periyodu 79-75 üstün tamamladı. Son periyodun başında Ali Karadeniz, Jasaitis ve Mehmet Okur'la sayılar bulan ve 33. dakika içinde 84-84 beraberliği yakalayan Türk Telekom, Washington ve Jasaitis'in sayılarıyla son 3 dakikaya 11 sayılık farkla önde girdi: 100-89. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, karşılaşmayı 110-98 galip tamamladı. Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka üst üste 3'üncü, kendi evindeki 2'nci yenilgisini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi 37 sayı atan Chatman olurken, Türk Telekom'da Ali Karadeniz 27 sayı attı. Mehmet Okur karşılaşmayı 12 sayı ve 12 ribauntla tamamladı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ziya Özorhon xx, Semih Vural xx Pınar Karşıyaka: Chatman xxxx 37, Birkan Batuk x 8, Ikonic x 10, İlkan Karaman xx 12, Stanojevic xx 10, Emre Bayav x 4, Ahmet Erdoğan x 4, Alper Saruhan x 1, Bowdry xx 12 Türk Telekom: Washington xxxx 24, Muratcan Güler xxx 14, Jasaitis xxx 16, Mehmet Okur xxx 12, Ali Karadeniz xxxx 27, Nedim Yücel xx 2, Bekir Yarangüme xx 2, Ceyhun Altay xx 3, Kambala xx 10 1. periyot: 28-24 Devre: 48-49 3. periyot: 79-75 5 faulle çıkan: 39.03 Ali Karadeniz (Türk Telekom)