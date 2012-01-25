-Pınar Karşıyaka: 95 - Artland Dragons: 99 İZMİR (A.A) - 24.01.2012 - Basketbolda FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (L) Grubu'nun 3. maçında Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Artland Dragons takımına 99-95 yenilerek ilk yenilgisini aldı. Karşılaşmayı 32 sayı ve 11 ribaundla tamamlayan Pınar Karşıyaka'dan Stanojevic, müsabakanın en skorer ismi olurken, daha önce Pınar Karşıyaka'da forma giyen Artland Dragons'un oyun kurucusu David Holston, 31 sayı ve 8 asistle oynadığı karşılaşmada takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Pınar Karşıyaka'nın İlkan, Artland Dragons'un ise Peavy'nin sayılarıyla etkili olduğu ilk 3 dakikalık bölüm 8-8 eşitlikle geçilirken, son 4 dakikaya Pınar Karşıyaka'nın 16-14 üstünlüğüyle girildi. Ev sahibi ekipte oyuna sonradan giren Stanojevic'in 9 sayı bulduğu ilk periyot 27-27 eşitlikle tamamlandı. 2. periyotta hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla öne geçtikten sonra aradaki farkı açan Artland Dragons, bitime 3,5 dakika kala Holston'un sayılarıyla 8 sayılık (45-37) farkı yakalamasına rağmen, Stanojevic ile aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka'da Birkan'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle devre 47-47 sona erdi. 3. çeyreğe Stanojevic'in sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, savunmada da etkili olduğu bölümde Onur Kentli ve Chatman'in 3 sayılık basketleriyle 24. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: (57-49). Onur Kentli ve Stanojevic'in basketleriyle farkı 12 sayıya kadar (67-55) çıkaran Pınar Karşıyaka, periyodu da 77-68 üstün tamamladı. Son periyodun başında Chatman ve Birkan'ın sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (81-68) çıkaran Pınar Karşıyaka önünde Thomas ile sayılar üreten konuk ekip, Holston'un basketiyle 35. dakika içinde farkı 3 sayıya kadar indirdi: (83-80). Holston ve Thomas ile etkinliğini sürdüren ve 93-90 üstünlük kuran rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, bitime 1 dakika 17 saniye kala 93-93 eşitlik sağlamasına rağmen, konuk ekip son 10 saniyeye 97-93 üstün girdi. Alman ekibi karşılaşmadan 99-95 galip ayrıldı. Salon: Karşıyaka: Hakemler: Marco Giansanti (İtalya) xx, Uros Obrknezevic (Sırbistan) xx, David Berekashvili (Gürcistan) xx Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 24, Onur Kentli xx 7, Ikonic xx, İlkan xxx 16, Emre xx 6, Orhun xx, Birkan xx 7, Stanojevic xxx 32, Alper xx 3 Artland Dragons: Holston xxx 31, Thomas xxx 17, Strasser xx 5, Peavy xxx 8, King xx 8, Njei x, Bailey xx 8, Grünheid xx 4, Fenn xxx 13, Hess xx 5, Hartenstein x 1. periyot: 27-27 Devre: 47-47 3. periyot: 77-68 5 faulle çıkan: 30.34 Bailey (Artland Dragons)