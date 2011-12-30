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Spor

Pınar Karşıyaka: 88

30 Aralık 2011 22:30

-Pınar Karşıyaka: 88 - Aliağa Petkim: 81 İZMİR (A.A) - 30.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim'i 88-81 yendi. İki takımın da hücumda sayı üretmekte zorlandığı maçın ilk 5 dakikası, ev sahibi ekibin 7-6 üstünlüğüyle geçildi.  Aliağa Petkim, Toolson önderliğinde periyot bitimine 1 dakika kala farkı 6 sayıya (14-20) çıkarsa da ev sahibi takım, Stanojevic'in art arda bulduğu sayılarla periyot bitiminde farkı 2 sayıya kadar indirdi: 18-20.  Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta Stanojevic'in hücumda etkili oyununu sürdürmesiyle öne geçip, 15. dakikada 4 farklı üstünlüğe (34-30) ulaştı. Ev sahibi takım, farkı koruyarak devreyi 43-38 önde kapadı.  Üçüncü periyotta üst üste basketler bulan yeşil-kırmızılılar, 23. dakikada 11 sayılık farkı (51-40) yakaladı. Bu dakikadan sonra toparlanan konuk ekip, Orhan ve Ersin'in art arda üç 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 59-55 öne geçti.  Chatman ve Stanojevic öncülüğünde konuk ekibe hücumda karşılık veren Pınar Karşıyaka, 28. dakikada tekrar öne geçti (61-59), periyot sonunda da Chatman'ın son saniye üçlüğüyle 10 sayılık farka ulaştı: 71-61. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın son periyodunda 35. dakika, Pınar Karşıyaka'nın 76-71 üstünlüğüyle geçildi. Farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen ev sahibi takım, maçı 88-81 kazandı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Serkan Emlek xx, Zafer Yılmaz xx, Ersan Ergüler xx Pınar Karşıyaka: Ikonic xx 8, Onur Kentli x 2, Emre xx 7, İlkan xx 7, Chatman xxx 22, Stanojevic xxx 26, Birkan x 2, Alper xx 9, Ahmet x 5, Onur Çalban x, Orhan x Aliağa Petkim: Caner x 2, Ratkovica xxx 17, Ersin xxx 10, Pinkney xx 8, Qvale xx 9, Toolson xxx 20, Ümit x, Hakan x 3, Pertev x 2, Orhan xxx 10 1. periyot: 18-20 Devre: 43-38  3. periyot: 71-61 Beş faulle çıkan: 37.01 Ersin (Aliağa Petkim)

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