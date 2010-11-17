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Spor

PINAR KARŞIYAKA: 88 

17 Kasım 2010 00:30

-PINAR KARŞIYAKA: 88 - BC ZADAR: 81 İZMİR (A.A) - 16.11.2010 - Basketbolda Eurochallenge Kupası (G) Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Hırvatistan'dan BC Zadar'ı 88-81 yendi. Karşılaşmanın başında Furkan, Birkan ve Eldridge ile sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 3. dakikayı 10-2 önde geçti. Daha sonra toparlanan, Dundovic ve Car ile aradaki farkı kapatan BC Zadar, Ivanov'un da sayılarıyla 11-0'lık bir seri yakaladı. 9. dakika içinde 5 sayılık (19-14) farka ulaşan konuk ekip, ilk periyodu 21-18 önde tamamladı.  İkinci periyodun 3. dakikası içinde üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle beraberliği (28-28) yakalayan Pınar Karşıyaka, iyi savunma yapmasına rağmen hücumda düşük şut yüzdesiyle mücadele etti. Periyodun son 3 dakikasına 36-34 önde giren Hırvat temsilcisi karşısında Eldridge ve Stanojevic'in sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, devreyi 46-41 üstün bitirdi. Üçüncü periyoda pota altından bulduğu basketlerle başlayan BC Zadar 22. dakika içinde beraberliği yakaladı: 48-48. Birkan'ın başarılı performansıyla 10-0'lık bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada 12 sayılık farka ulaştı: 64-52. Ev sahibi ekip, son dakikasına 67-57 önde girdiği periyodu Alper'in son saniye bulduğu 3 sayılık basketiyle 70-59 üstün tamamladı. Son periyoda Ahmet'in 3 sayılık basketiyle başlayan ve aradaki farkı 14 sayıya (73-59) Pınar Karşıyaka önünde 2 dakika 6 saniye içinde 8-0'lık bir seri yakalayan Hırvat ekibi 33. dakika içinde durumu 73-69'a getirdi. Ancak Holston'un da devreye girmesiyle rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip, son 4 dakikasına 83-74 önde girdiği müsabakayı 88-81 galip tamamladı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Ivo Dolinek xxx (Çek Cumhuriyeti), Bojan Jovanic xxx (Bosna Hersek), Marin Mehandijev xxx (Bulgaristan) Pınar Karşıyaka: Eldridge xxx 19, Sneed xxx 11, Birkan xxx 19, Holston xx 6, Furkan xxx 13, Uluğ xx, Stanojevic xxx 8, Ahmet xxx 9, Alper xx 3 BC Zadar: Car xx 8, Vladovic xx 13, Dundovic xx 6, Marcinkovic xx 2, Bilan xx 2, Batur xx 9, Ivanov xxx 19, Brown xxx 20, Olivari xx 2 1. periyot: 18-21 Devre: 46-41 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 70-59

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