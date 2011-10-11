-Pınar Karşıyaka: 83 - Türk Telekom: 84 ALİAĞA (A.A) - 11.10.2011 - Basketbolda, Spor Toto Türkiye Kupası C Grubu'nda Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 84-83 yendi. İlk 3 dakikasında Türk Telekom'un 5-2 üstünlük kurduğu müsabakanın 5. dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Mehmet Okur ve Ali Karadeniz ile sayılar bulan Türk Telekom, son dakikada Ali Karadeniz ve Ceyhun'un sayılarıyla ilk periyodu 11 sayı farkla 27-16 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Washington ve Mehmet Okur'un sayılarıyla 11-0'lık seri yakalayan Türk Telekom, 16 sayılık farkı buldu: 32-16. Ikonic ve Stanojevic'in sayılarıyla 17. dakika içinde farkı 8 sayıya (37-29) kadar indiren rakibi karşısında Türk Telekom devreyi 46-36 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Birkan'ın basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, daha sonra Chatman'in üst üste attığı üç 3 sayılık basketle 24. dakika içinde 50-47 öne geçti. Son 4 dakikasına 54-52 Türk Telekom üstünlüğüyle girilen periyodun son bölümünde Washington ile üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, çeyreği 62-57 üstün tamamladı. Son periyoda Ikonic ve Stanojevic'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka, Ikonic'in 3 sayılık basketiyle son 8 dakikaya 64-62 önde girdi. Son 4 dakikasına 72-69 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen müsabakada, Washington'ın sayılarıyla etkili olan Türk Telekom, Ceyhun, Mehmet Okur ve Washington'un basketleriyle son 2 dakikaya 79-74 önde girdi. Son bölümü çok çekişmeli geçen müsabakayı Türk Telekom, 84-83 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi olan Washington maçın yıldızı seçildi.