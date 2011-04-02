-PINAR KARŞIYAKA: 82 - OYAK RENAULT: 60 İZMİR (A.A) - 02.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Pınar Karşıyaka, OYAK Renault'yu 82-60 yendi. Her iki ekibin de sayı üretmekte zorlandığı periyotta ilk 5 dakika 6-6 eşitlike geçilirken, kalan bölümde Allen'in sayılarıyla etkili olan OYAK Renault, ilk periyodu 16-10 üstün geçti. İkinci periyoda etkili başlayan ve 14. dakikada 7 sayılık farka (23-16) ulaşan konuk ekip karşısında toparlanan ve Stanojevic ile etkili olan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 10-0'lık seriyle 18. dakika içinde 5 sayılık farka ulaştı: 30-25. Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına rağmen Holston'un bulduğu basketle devreyi 34-32 önde tamamladı. İkinci devrenin başında aradaki farkı 6 sayıya çıkaran 38-32 Pınar Karşıyaka, etkili oyunuyla aradaki farkı açtı. Ev sahibi ekip son dakikasına 59-45 önde girdiği 3. periyodu 59-47 üstün bitirdi. Son periyotta rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 28 sayılı farkla 79-51 önde girdiği müsabakanın son bölümlerinde genç oyuncularıyla mücadele etti. Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 82-60 galip tamamladı. OYAK Renault'da görevinden istifa eden Yücel Platin'in yerine takımında başında Murat Yılmaz görev aldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Özlem Yalman xxx, Yücel Çilingir xxx, Erman Erdemli xxx Pınar Karşıyaka: Holston xxx 13, Eldridge xx 8, Birkan xx 9, Smith xxx 24, Emre xx, Stanojevic xxx 16, Ahmet xx 3, Furkan xx 3, Alper xx 4, Serkan xx, Onur Kentli xx 2, Uluğ xx OYAK Renault: Bora x 2, Conroy xx 8, Ogün xx 10, Mays xx 9, Allen xx 12, Serkan x 2, Nedim x 2, Tufan x 8, Kerem x 5, Umut x, Cem x 2 1. periyot: 10-16 Devre: 34-32 3. periyot: 59-47