-Pınar Karşıyaka: 81 - Türk Telekom: 83 İZMİR (A.A) - 29.11.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-81 mağlup etti. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Pınar Karşıyaka, Bowdry'nin 8 sayı ürettiği ilk 3 dakikayı 10-6 önde geçerken, Washington'la sayılar üreten Türk Telekom, 5. dakika içinde Kambala'nın smaç basketiyle 12-10 üstünlük kurdu. 16-12 geriye düştüğü müsabakada Ahmet'le 5-0'lık bir seri yakalayan Pınar Karşıyaka son 3 dakikasına 17-16 önde girdiği ilk periyotu Stanojevic'in son saniyede bulduğu basketle 21-20 üstün tamamladı. İkinci periyotun başında 7 sayı bulan Chatman'la etkili olan Pınar Karşıyaka, Alper'in üst üste 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 3 dakika kala 10 sayılık farka ulaştı: 40-30. Devrenin son dakikasına İlkan'ın basketiyle 44-34 üstün giren yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 44-38 önde bitirdi. Üçüncü periyota daha iyi başlayan Türk Telekom, Mehmet Okur ve Washington'un sayılarıyla 23. dakika içinde arada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 46-48. Periyotun bitimine 3 dakika kala Ali Karadeniz'in basketiyle 58-57 öne geçen Türk Telekom karşısında Stanojevic'le tekrar üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, son dakikasına 61-58 önde girdiği periyotu 63-61 üstün tamamladı. Son periyotun başında Türk Telekom'un 65-63 öne geçtiği müsabakanın son 5,5 dakikasına 70-70 eşitlikle girildi. Muratcan ve Bekir'in basketleriyle son 3 dakikaya 75-72 üstün giren Türk Telekom önünde Pınar Karşıyaka, Chatman'in üst üste sayılarıyla bitime 2 dakika kala tekrar öne geçti: 76-75. Son 45 saniyesine 79-79 eşitlikle girilen müsabakada son 15 saniyeye 81-80 önde giren rakibi karşısında Türk Telekom, Mehmet Okur'un 3 sayılık basketiyle 83-81 üstünlük kurdu. Rakibinin son hücumu iyi değerlendirememesi üzerine Türk Telekom, karşılaşmayı 83-81 galip tamamladı. En skorer ismin Türk Telekom'dan 19 sayıyla Washington'un olduğu maçta Mehmet Okur karşılaşmayı 14 sayı ve 10 ribauntla tamamladı. Başkent temsilcisinde sakatlanıp oyundan çıkan Washington, son 5 dakika forma giyemedi. Salon: Karşıyaka Hakemler: Branislav Mrdak xxx (Sırbistan), Bojan Jovanic xxx (Bosna Hersek), Evgeny Vetrov xxx (Rusya) Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 16, Onur Kentli xx 4, Ikonic x 4, Bowdry xx 10, İlkan xx 14, Stanojevic xxx 16, Emre x, Ahmet xx 5, Alper xx 12 Türk Telekom: Washington xxx 19, Muratcan xxx 13, Jasaitis xx 7, Mehmet Okur xxx 14, Kambala xx 8, Nedim xx, Ali Karadeniz xxx 14, Bekir xx 8, Ceyhun xx 1. periyot: 21-20 Devre: 44-38 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 63-61 5 faulle çıkanlar: 38.48 Ikonic, 39.29 Bowdry (Pınar Karşıyaka)