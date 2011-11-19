-Pınar Karşıyaka: 75 - Fenerbahçe Ülker: 77 İZMİR (A.A) - 19.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmada Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 77-75 yendi. Karşılaşmanın ilk 3 dakikasına 6-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, rakibine oranla daha iyi başladığı ilk periyodun son 4 dakikasına 10-6 üstün girdi. Pınar Karşıyaka, ilk periyotu 17-15 önde tamamladı. Chatman'ın hücumdaki etkili oyunuyla 13. dakikayı 26-20 üstün geçen Pınar Karşıyaka önünde hücum ribaundlarında etkili olan Fenerbahçe Ülker, Bogdanovic'in faul atışından bulduğu sayılarla 16. dakikada 29-28 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen devrede sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, devreyi 41-38 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 6 sayıya (44-38) çıkaran Fenerbahçe Ülker karşısında ev sahibi ekip, 25. dakikada beraberliği yakaladı: 48-48. Periyotun son 4 dakikasına 53-50 önde giren Fenerbahçe Ülker, 3. periyotu da 59-58 üstün tamamladı. Son periyoda Chatman ve Ikonic'in basketleriyle başlayan ve 33. dakikada 63-62 öne geçen Pınar Karşıyaka önünde Ukic ve Bogdanovic ile etkili olan Fenerbahçe Ülker, bitime 4 dakika 5 saniye kala 71-68 üstünlüğe ulaştı. Fenerbahçe Ülker, bitime 1 dakika 20 saniye kala Chatman'in 3 sayılık basketiyle 74-73 öne geçen rakibine Preldzic'in basketi ile karşılık verdi ve 75-74 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Pınar Karşıyaka'nın kullandığı son hücuma da 77-75 üstün girdi. Son saniyede Chatman, denediği 3 sayılık baskette isabet bulamayınca Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 77-75 galip tamamladı. Müsabakanın en skorer ismi 29 sayı kaydeden Pınar Karşıyaka'dan Chatman oldu. Salon: Karşıyaka Hakemler: Murat Biricik xx, Ali Şakaci xx, Erman Erdemli xx Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 29, Birkan xx 4, Ikonic xx 11, İlkan xx 11, Emre xx 3, Stanojevic xx 13, Onur Kentli xx, Ahmet xx 4, Alper xx Fenerbahçe Ülker: Ukic xxx 8, Ömer xxx 8, Preldzic xxx 12, Gist xx 5, Vidmar xx 6, Jerrells xx 3, Engin x, Kaya xx 7, Oğuz xx 12, Bogdanovic xxx 16 1. periyot: 17-15 Devre: 41-38 (Fenerbahçe Ülker lehine) 3. periyot: 58-59