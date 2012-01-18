-Pınar Karşıyaka: 70 - Antwerp Giants: 51 İZMİR (A.A) - 17.01.2012 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası ikinci turunda Pınar Karşıyaka, (L) Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'dan Antwerp Giants'ı 70-51 yendi. Maç, Chatman ve Roll'un karşılıklı basketleriyle başladı. Roll ve Black ile etkili olan konuk ekip, karşılaşmanın ilk 4. dakikasını 9-7 önde tamamladı. 8. dakikasına 13-13 eşitlikle girilen periyot, İzmir ekibinin 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk ekip ikinci periyoda Moors'un basketiyle başlasa da Pınar Karşıyaka, farkı açarak 13. dakikayı 27-17 önde bitirdi. Ev sahibi takım, devreyi de 35-29 önde kapadı. Üçüncü periyoda Chatman'ın üçlük basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 45-38 önde tamamladı, periyodu da 52-43 önde bitirdi. Pınar Karşıyaka, seyircisinin desteğiyle son periyotta farkı açarak maçı 19 sayı farkla 70-51 kazanmasını bildi. İzmir ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Salon: Karşıyaka Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan) xx, Doru Vinasi (Romanya) xx, Ognjen Jokic (Karadağ) xx Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 22, Ayhan xx, Ikonic xx 9, Engin xxx 4, İlkan xxx 10, Birkan xx 7, Stanojevic xxx 14, Alper xx 2, Orhun xx 2 Antwerp Giants: Mejri xx 5, Wilson xx 13, Black xx 7, Roll xx 8, Mwema x 4, Moors xx, Vaughn x 6, Biggs x, Hopkins xx 8 1. periyot: 17-15 Devre: 35-29 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 52-43 Beş faulle çıkanlar: Wilson 34.16, Black 35.38 (Antwerp Giants)