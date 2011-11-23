-Pınar Karşıyaka: 66 - Telekom Baskets Bonn: 65 İZMİR (A.A) - 22.11.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası (G) Grubu'ndaki maçta Pınar Karşıyaka, Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u 66-65 yenerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan Telekom Baskets Bonn, 7. dakika içinde 10 sayılık farka (19-9) ulaşmasına rağmen Pınar Karşıyaka, Alper, Stanojevic ve Chatman'in basketleriyle yakaladığı 8-0'lık seriyle aradaki farkı 2 sayıya kadar indirdi: 17-19. Periyodun son dakikasında Ahmet'in 3 sayılık basketiyle öne geçen Pınar Karşıyaka, bu periyodu 22-21 üstün tamamladı. İkinci periyoda Gaffney'in sayılarıyla başlayan ve 28-24 öne geçen Alman temsilcisi karşısında Ikonic ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, periyodun son 5 dakikasına 34-30 üstün girdi. Son bölümde hücumda etkili olamayan yeşil-kırmızılı ekip karşısında konuk takım, devreyi 37-36 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında Chatman ve Stanojevic'in basketleriyle 43-37 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Alman temsilcisi, aradaki farkın daha fazla açılmasına izin vermedi. Periyodun son 3 dakikasına 47-44 önde giren Pınar Karşıyaka önünde 29. dakika içinde 51-47 üstünlük kuran Telekom Baskets Bonn, periyodu Gaffney'in basketiyle 53-47 önde tamamladı. Son periyotta Serapinas'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 9 sayıya (56-47) çıkaran Telekom Baskets Bonn karşısında Stanojevic ve Birkan ile aradaki farkı azaltan Pınar Karşıyaka, Bowdry'nin basketiyle son 5 dakikaya 58-57 geride girdi. Birkan ve Ikonic ile üst üste 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, karşılaşmanın son 1 dakika 40 saniyesine 66-62 önde girdi. Pınar Karşıyaka, son hücum şansını iyi kullanamayan rakibi karşısında müsabakadan 66-65 galip ayrıldı. Salon: Karşıyaka Hakemler: Ognjen Jokic (Karadağ) xx, Tamas Földhazi (Macaristan) xx, Benjamin Jimenez Trujillo (İspanya) xx Pınar Karşıyaka: Chatman xxx 8, Ikonic xxx 9, Birkan xxx 15, İlkan xx 2, Emre xx 2, Stanojevic xxx 16, Ahmet xx 5, Alper xx 5, Bowdry xx 4 Telekom Baskets Bonn: Jordan xx 2, Serapinas xxx 17, Thülig xx 5, Gaffney xxx 18, Ensminger xx 6, Buljan xx 13, Mangold x 4, Hain x 1. periyot: 22-21 Devre: 36-37 (Telekom Baskets Bonn lehine) 3. periyot: 47-53