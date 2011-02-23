-PINAR KARŞIYAKA 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI NOVO MESTO (A.A) - 22.02.2011 - FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası 2. tur (J) Grubu'nda, son periyottaki etkili oyununa rağmen KK Krka Novo Mesto'ya 86-81 yenilen Pınar Karşıyaka, grupta üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın başında Stanojevic'in sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, 4. dakikayı 10-6 önde geçerken, ev sahibi ekip Rojic'in sayılarıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi. Periyodun son 2 dakikasına 16-13 önde giren KK Krka Novo Mesto, ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı. İkinci periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, Dragic'in basketiyle 13. dakikada 12 sayılık farka ulaştı: 33-21. Pınar Karşıyaka, Eldridge ve Stanojevic'in sayılarıyla devrenin bitimine 1 dakika 36 saniye kala aradaki farkı 6 sayıya (40-46) indirmesine rağmen KK Krka Novo Mesto, devreyi 52-40 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Booker'la etkili olan KK Krka Novo Mesto, Krivec ve Pavic'in sayılarıyla bitime 2 dakika 19 saniye kala aradaki farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 65-48. Periyodun son hücumunda Dragic ile bir basket daha bulan ev sahibi ekip, periyodu 67-51 üstün tamamladı. Son periyodun başında farkı 18 sayıya (72-54) kadar çıkaran KK Krka Novo Mesto önünde Pınar Karşıyaka Holston ve Smith'in basketleriyle 35. dakika içinde aradaki farkı 10 sayıya indirdi: 68-78. Holston ve Alper'in 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 4 sayıya (77-81) indiren Pınar Karşıyaka'da, son bölümde 4 oyuncu 5 faulle oyun dışında kaldı. Son dakikasına 83-79 KK Krka Novo Mesto'nun üstünlüğüyle girilen müsabakayı ev sahibi ekip, 86-81 galip tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, İzmir'deki ilk müsabakayı 94-74 kazanmıştı. Müsabakayı Pınar Karşıyaka basketbol şube yöneticilerinin yanı sıra Ankara'dan gelen 4 taraftar da takip etti. Salon: Novo Mesto Hakemler: Petri Mantyla xx (Finlandiya), Igor Dragojevic xx (Karadağ), Petar Denkovski xx (Makedonya) KK Krka Novo Mesto: Djordevic xx 5, Rojc xx 6, Drobnjak xx 2, Booker xxx 12, Dragic xx 9, Ikonic xxx 11, Muric xx 5, Pavic xxx 13, Krivec xx 10, Balazic xxx 13 Pınar Karşıyaka: Holston xxx 16, Eldridge xx 15, Birkan xx 7, Smith xxx 18, Stanojevic xx 9, Serkan xx, Ahmet xx 3, Furkan xx 3, Alper xx 8, Emre xx 2 1. periyot: 24-19 Devre: 52-40 3. periyot: 67-51 5 faulle çıkanlar: 37.24 Furkan, 37.41 Stanojevic, 38.57 Holston, 39.25 Birkan (Pınar Karşıyaka)