-Pınar Karşıyaka: 103 - BC Minsk-2006: 105 İZMİR (A.A) - 15.11.2011 - Basketbolda FIBA Eurochallenge Kupası G Grubu'nda Pınar Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde sahasında Belarus ekibi BC Minsk-2006'ya 105-103 yenildi. Maçın başında sayı bulmakta zorlanan ev sahibi takım, ilk sayısını 3. dakikada Birkan ile buldu. Rakibini durdurmakta zorlanan yeşil kırmızılılar, 5. dakikası konuk ekip lehine 15-5 geçilen periyodu, 11 sayı farkla geride kapadı: 19-30 İkinci periyotta ne hücumda ne savunmada istediğini yapamayan Pınar Karşıyaka, farkın giderek açılmasını engelleyemedi. Devre, BC Minsk-2006'nın 56-35'lik üstünlüğüyle sona erdi. Üçüncü periyotta Chatman, Birkan ve Stanojeciv'in basketleriyle farkın daha da açılmasını engelleyen Pınar Karşıyaka, periyodu rakibi karşısında 14 sayı (72-86) farkla geride kapadı. Son periyotta seyircisinin desteğiyle toparlanan yeşil kırmızılılar, hücumda Chatman'ın önderliğinde üst üste sayılar buldu. Farkı maçın bitimine 1 dakika 21 saniye kala 2 sayıya (97-99) kadar indiren Pınar Karşıyaka, tüm çabasına rağmen, ikinci devresinde toplam 68 sayı bulduğu maçı, 105-103 kaybetti. Salon: Karşıyaka Hakemler: Ademir Zurapovic xx (Bosna Hersek), Tomislav Vovk xx (Hırvatistan), Igor Demenkov xx (Rusya) Pınar Karşıyaka: Ikonic xx 7, Birkan xxx 16, İlkan x 4, Chatman xxx 36, Bowdry x 1, Stanojevic xxx 27, Emre x, Ahmet x 7, Alper x 5 BC Minsk-2006: Hawkins xxx 17, Lashkevich xx 6, Hardin xx 14, Eldridge xxx 17, Kudrautsau xxx 22, Charko x 3, Trastsinetski xxx 16, Knox xxx 6, Kojenets xx 4 1. periyot: 19-30 Devre: 56-35 (BC Minsk-2006 lehine) 3. periyot: 72-86 Beş faulle çıkan: 36.32 Alper (Pınar Karşıyaka)