Pınar Karşıyaka - Trabzonspor: 79-78

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Serhat Büker (xx), Alper Altuğ Köselerli (xx), Semih Vural (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Egemen (xxx) 12, Alp (xx) 5, Berk (xx) 5, Jones (xxxx) 23, Wood (xxx) 9, DJ Kennedy (xx) 8, Metin (xx) 6, Waters (xxx) 11, Berke (x)

TRABZONSPOR: Heslip (xxx) 14, Green (xxxx) 24, Deniz (xx) 4, Vasiliauskas (xx) 8, Harris (x) 2, Eldridge (xxxx) 24, Obekpa (x) 2, Burak (x), Ozan (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 44-38

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-58

5 FAUL ALAN: 37.47 Obekpa (Trabzonspor) - 39.09 Alp (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 8\'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Trabzonspor\'u 79-78 mağlup etti. Ev sahibi ekip üst üste 6 mağlubiyet aldıktan sonra galibiyete ulaştı. Konuk takım ise 3\'te 3 yapma fırsatını kaçırdı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka ligdeki ikinci zaferini elde edip 10 puana ulaştı, Trabzonspor ise 3 galibiyette kalarak 11 puana yükseldi.

Maçın ilk periyodunda Wood, Jones ve Alp\'in sayılarıyla skor üreten Karşıyaka periyodu 9 sayı üstün tamamladı: 23-14. İkinci çeyrekte Trabzonspor Grenn, Heslip ve Eldridge ile etkili olsa da ev sahibi ekip soyunma odasını 6 sayı önde girdi: 44-38. Üçüncü periyotta pota altından Egemen\'le sayılar bulan Pınar Karşıyaka\'ya, Eldridge ile karşılık veren konuk takım 28. dakikada Vasiliauskas\'ın serbest atışlarıyla skoru 54-54\'e getirdi. Trabzonspor son bölüme 3 sayı üstün girdi: 55-58. Trabzonsporlu Eldridge ile Karşıyakalı Jones\'un karşılıklı sayı savaşıyla geçilen final periyodunda bitime 8 saniye kala sahip olduğu son topu kullanamayan Trabzonspor maçı 1 sayıyla kaybetti: 79-78.

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