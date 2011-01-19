-PINAR KARŞIKAYA ANTWERP GIANTS'I 89-82 YENDİ ANVERS (A.A) - 19.01.2011 - Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası'nda son 16 takım arasına girmeyi başaran Pınar Karşıyaka, (J) Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında deplasmanda Antwerp Giants'ı 89-82 yendi Anvers Lotto Arena'da oynanan karşılaşmaya sakat Furkan Aldemir'den yoksun çıkan Pınar Karşıyaka, ilk periyoda hızlı başlamasına rağmen faul problemine düşünce rakibinin direncini kıramadı ve ilk periyodu 18-18 beraberlikle tamamlandı. İkinci periyotta konsantrasyon bozukluğu yaşayan yeşil-kırmızılı ekip, son 3 dakikaya 35-26 geride girmesine rağmen, önce dengeyi sağladığı oyunda üstünlük kurmayı başardı ve devreyi 35-34 önde tamamladı. Rakibi karşısında üçüncü periyotta etkili olan Pınar Karşıyaka, bir ara farkı 16 sayıya kadar açmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini 50 sayıda tuttuğu bu periyotta 61 sayıya ulaşarak, son periyot için önemli bir avantaj sağladı. Dördüncü periyotta etkili hücum yapamayan ve seyircisinin de yoğun desteğini alan rakibinin farkı kapatmasını engelleyemeyen Pınar Karşıyaka sıkıntılı anlar yaşadı. Son 2 dakikaya 68-68 eşitlikle girilirken, karşılaşmanın son saniyeleri karşılıklı basketlerle büyük heyecan içinde geçti ve normal süre 77-77 beraberlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde son 3 dakikaya girilirken karşılaşmayı 82-77'ye taşıyan Pınar Karşıyaka, etkili oyununu sürdürerek, son 2 dakikaya da 85-77 önde girdi. Son saniyelerde etkili bir savunma yapan yeşil-kırmızılıların Amerikalı oyuncusu Osiris Eldridge bir blok sonrası hızını alamayarak gazetecilerin masasına düştü. Pınar Karşıyaka, uzatma dakikalarındaki etkili hücumu ve iyi savunmasıyla karşılaşmadan 89-82 galibiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da en skorer oyuncular 24 sayıyla David Holston, 20 sayıyla Jovo Stanojevic ve 16 sayıyla Andre Smith oldu. Rakip takımda ise Darnell Wilson 23, Bryan Hopkins 13 ve Trent Strickland 12 sayıyla oynadı.