Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın komşusu konuştu: Çöpleri yaktığını söyledi

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar yaylasındaki bağ evinde katil Cemal Metin Avcı'nın komşusu olan Ali Sel, olay günü Avcı’ya ne yaptığını sorduğunda, Avcı’nın kendisine çöpleri yaktığını söylediğini açıkladı.

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in dün ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Eski sevgilisi olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı'nın olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Cemal Metin Avcı, burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar bayılınca boğarak öldürdü. Ardından, Pınar'ın cesedini varile koyup yaktı, üstüne beton döktükten sonra ormanlık alana götürüp attı. Cemal Metin Avcı'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

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Olay günü evden dumanlar çıkması üzerine eve gittiğini ve Cemal Metin Avcı ile karşılaştığını söyleyen Ali Sel, “Bu evde oturuyorum 20 seneden beri. Komşum olur. Ailecek tanışırız. Ben onların yerlerine bakıveriyorum akşam sabah. Bir gün buradan bir ocak şeyi göründü. Evde herhalde yangın var sandık ondan gittik. Baktım ben evde Metin var bir şeyler yakıyor. ‘Ne yapıyorsun Metin evin önünde’ dedim. Abi ben bir şeyler yakıyorum dedi, önceden de yakarlardı yani. Bidonun içinde burada toplanan şeyleri. Çok titizlerdi. Naylon gibi şeyleri onları yakarlardı. Benim gördüğüm bu" dedi.

Sel, şöyle devam etti:

"Mangal değildi. Bidonda mangal mı yakılır? Bidon orada zaten yanan bidon orada. Ben buradan görüyorum. Duman oldu orada. Başka türlü görme şansım yok. Sonra araya gittim. Bir şeyler birikmiş onları yakıyorum dedi. Sonra geri döndüm. Çok iyi bir insandı. Ben yerlerini bakıyordum. Metin’i dükkanda görüyordum. Buraya gelmiyordu. Ufak kardeşi var o gelir giderdi benim yanıma. Metin çünkü bar mı işletiyordu herhalde. Hatta domates toplardım ona. Böyle bir olayın olacağı aklımızdan geçmezdi. İnanmadık biz. Sakin, çok sakindi bize göre. Ama insanları bilemiyorsun. Babasını tanırım, amcalarını tanırım, dedesini tanırım. Burada 25 senelik komşum." (İHA)