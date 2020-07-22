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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu

22 Temmuz 2020 19:03

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, işlenen kadın cinayetine ilişkin haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinden bulundu.

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