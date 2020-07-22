Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren evli ve bir çocuk babası olan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı, Muğla Ula'da "Cüce" adlı işletmesinin sahibi. Suçunu itiraf etmesinin ardından Muğla Adliyesi'ne getirilerek "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Oda TV'nin aktardığı bilgilere göre, Avcı'nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesini için gizlilik kararı talep etti.

Aslen Ankaralı olan aile 25 yıl önce Muğla'ya yerleşerek ticarete atıldı. Avcı'nın babası Muğla'da Güven Motor Yenileme işletmesinin ortağı.

Avcı ailesinin cinayetin işlendiği bağ evine yakın olan komşuları, aileyi ve Cemal Metin Avcı'yı yıllardır tanıdıklarını, aile ve Cemal Metin Avcı'nın sakin insanlar olarak tanıdıklarını belirttiler.

Öte yandan, bir dönem sunuculuk yapan ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in şirket tanıtım filmini sunduğu program ortaya çıktı. Programda, amcası olduğu öğrenilen S.A., Güven Motor'un Muğla şirketi hakkında röportaj verirken, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı da söz konusu programın bir bölümünde gözüküyor.