Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Muğla'da 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı, hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

15 sayfalık iddianamede, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı için ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘delilleri karartma’ suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması 9 Kasım 2020 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.