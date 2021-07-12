Katil zanlısı Cemal Metin Avcı'dan Pınar'ın yakılmasıyla ilgili savunma: İlk yardım belgem var; öldüğünü kontrol etmiştim

Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın (32) yargılanmasına bugün devam edildi. Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin, Babası Sıddık Gültekin katılırken, sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı SEGBİS kanalıyla duruşmaya bağlandı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'reddi hakim' talebinin reddine karar verilen duruşma, 27 Eylül tarihine ertelendi.

Duruşmada Pınar Gültekin'in ölmeden yakıldığına yönelik iddialara cevap veren sanık Cemal Metin Avcı, “İlk yardım belgem var. Pınar'ın öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım” dedi.

Pınar Gültekin'in yaşarken yakıldığı iddialarının ardından mahkemeye gönderilen adli tıp raporunda Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemediği belirtilirken, avukat Rezan Epözdemir'in ABD'ye yazılan müzekkereden vazgeçilmesi talebi reddedildi.

"Pınar'ın bıçak çekmediği belli"

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, “Dava ilerleyemiyor. Tüm taleplerimiz ve çabalarımız sürüncemede kalıyor. Yargılamanın başından bu yana haksız tahrik savunması var. Cemal Metin Avcı Pınar'ı kendisini tehdit ettiği için öldürdüğünü söyledi. 'Bana bıçak çekti o yüzden öldürdüm' dedi. Olay yerinde bıçak yok. Pınar'ın bıçak çekmediği belli. Biz neden ABD'den telefon kayıtlarını istiyoruz. Kız katledildi ama hak etmişti mi demek istiyorsunuz. Bu yargılamada mahkemenin 2 yıl öncesine kadar telefondaki belgeleri istemesini anlayamıyoruz. Maktulenin özel hayatını mı yargılıyoruz?" dedi.

Epözdemir, “Bu cinayet tek başına işlenemez. Cemal'in ailesi ve ortağı bağ evine gidiyor. Ayten ve Selim Avcı maktule orada mı bakmaya gittik diyorlar. Ortakları ise tadilat için gittiğini söylüyor. Sigara izmaritleri ve DNA örnekleri ile orada oldukları ortaya çıktı. Suç delillerini gizleme ve değiştirme amacıyla o eve gitmişler dedik. Kanun yararına bozma talebimiz kabul edildi, Fakat biz mahkeme heyetinin bağımsız ve tarafsız olduğunuzu düşünmüyoruz. Siz adil değilsiniz, adil de görünmüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Pınar’ın babası Avcı’nın avukatının üzerine yürüdü

Cemal Metin Avcı'nın avukatının konuştuğu sırada Pınar Gültekin'in babası ayağa kalkarak, “Kız babası dünyayı yakar. Sen neyi savunuyorsun” diyerek bağırmaya başladı, avukatın üzerine doğru yürüdü ve duruşma salonundan çıkarıldı.

Cemal Metin Avcı'nın avukatı ise “Biz burada savunma yaparken maktulenin ölümü hakettiğini söylemiyoruz. Herkesin savunma hakkı var. Biz tahrik gibi konuların arkasına saklanmıyoruz. Amerika'dan gelecek belgeler önemli” dedi.

Avcı’nın avukatı, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığınca düzenlenen rapora karşı çıktı.

“İlkyardım belgem var”

Sanık Cemal Metin Avcı ise “Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü kontrol etmiştim. 15 dakika sonra yok etmek amacıyla bunu yaptım. Çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Olayın en başından itibaren detaylı bir şekilde anlattım. Bunu tek başıma yaptım. Keşifte varili taşıdığımı gördünüz. Olmamış şeyleri olmuş gibi anlatmasınlar. Kameralarda görülen araçlar da aileme ait araçlar değil" ifadelerini kullandı. Duruşma 27 Eylül tarihine ertelendi. (İHA)

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

Yargıtay bozma kararı verdi: 3 şüpheliye iddianame

Öte yandan Gültekin ailesi avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O'.nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikâyetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı reddetmesi üzerine Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kararı bozarak, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi. Kararda, İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın 18 Ağustos 2020 tarihli raporunda 'olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğunun tespit edildiği' bilgisi ile Selim A. ve Şükrü Gökhan O.’nun kullandıkları araçların cinayetin işlendiği gün bağ evi civarında olduğunun belirlenmesi gerekçe gösterildi.

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