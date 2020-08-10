Pınar Gültekin'in arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunuldu

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Pınar'ın öldürülmeden önce görüştüğü arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılığa talepte bulunduklarını açıkladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Muhabiri Kenan Gürbüz'e açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın genişletilmesi istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiklerini ve dilekçe sonrasında soruşturmanın çok yönlü yürütülmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Epözdemir, "Dilekçemiz sonrasında kamera kayıtlarının detaylı incelendiğini öğrendik. Şüphelinin ifadelerinin belletilmiş olması dikkati çekiyor. Biz, savcılığa müracaatımızda, şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istedik. Ayrıca zanlıya olay yerinde keşif yaptırılmasını talep ettik" dedi.

Epözdemir, Pınar'ın cinayetin işlendiği bağ evine gidişi öncesinde görüştüğü ortaya çıkan arkadaşı Ceren'in yeniden ifadesinin alınması için savcılıktan talepte bulunduklarını ifade ederek, "Davaya müdahil olduktan sonra Pınar'ın arkadaşı Ceren'in Pınar kaybolduktan sonra ifade verdiğini öğrendik. Cinayet sonrası ortaya çıkan görüntülerde Ceren'le Pınar birlikte görülüyorlar. Ailenin Ceren'le ilgili beyanları ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda Ceren'in yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk. Bu talebimizin savcılık tarafından olumlu değerlendirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu'

Pınar'ı öldüren Cemal Metin Avcı'nın ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Avukat Epözdemir, şunları ifade etti:

"Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz. Henüz otopsi raporları gelmedi. Eylül ayında çıkmasını bekliyoruz. İstediğimiz belge ve raporlar geldikten sonra durumu net olarak ortaya koyacağız. Olaya ilişkin iddianamenin de kısa sürede hazırlanmasını bekliyoruz"

Bu arada, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı nedeniyle Ceren'le ilgili bilgilerin soruşturma avukatlarına da verilmediği öğrenildi. Pınar'ın otopsi raporlarının henüz savcılığa ulaşmadığı bildirildi.

Jandarma görüntülerde varil arıyor

Jandarma ekipleri, kamera görüntülerinde cinayette kullanılan varilin şüphelinin iş yerinden olay yerine getirilişini ve varilin ormanlık alana taşınmasında Cemal Metin Avcı'nın herhangi bir yardım alıp almadığını araştırıyorlar.

Cep telefonu parçaları kriminal incelemeye gönderildi

Pınar'ın Avcı tarafından olay sonrasında parçalanan cep telefonunun parçaları Muğla İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından 3 farklı noktada bulunarak, kriminal incelemeye gönderildi. Cinayetten bir gün önce Pınar'ın yaşadığı Akyaka'da eğlence mekanlarında görüldüğü ihbarı üzerine, Akyaka'da Pınar'ın gittiği belirlenen mekanların kamera kayıtları da incelemeye alındı.

Cinayet sonrasında, Pınar'ın Akyaka'da yaşadığı evde de savcının talimatı doğrultusunda jandarma olay yeri ekiplerince inceleme yapıldığı da öğrenildi.