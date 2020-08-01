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Pınar Gültekin'in annesi: Katile ne kadar ceza verilirse verilsin yüreğim soğumayacak, yeter artık kadınlar ölmesin

Şefika Gültekin - Pınar Gültekin

01 Ağustos 2020 07:23

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, "Katile ne kadar ceza verilirse verilsin yüreğim soğumayacak, yeter artık kadınlar ölmesin" dedi. 

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre, Şefika Gültekin, "Kızımın ölüm haberini alınca tüm dünyam başıma yıkıldı. Katile ne kadar ceza verilirse verilsin yüreğim soğumayacak. Ailecek hepimiz çok kötüyüz. Benim kızım düşünceli ve iyi niyetli bir kızdı. Hayalleri vardı. Hepsi gitti. Babası, ben ve abileri okuması için hep destek olduk. ‘Mesleğimin başına geçeyim, size bakacağım’ diyordu. Pınarım gitti, hayalleri gitti. Keşke yaşasaydı, hayallerini size o anlatsaydı. Her bayramı beraber geçirirdik ama bu bayram yok Pınarım. Ölümü hiç hak etmedi. Yanlış bir şey de yapmadı. Kaybolduğu gün görüntülü konuşmuştuk. Telefonuna ulaşamayınca yüreğim koptu, anladım bir şey olduğunu. Haberi alınca yıkıldık zaten. Diğer 21 yaşındaki kızım gece uyuyamıyor. Bakmaya kıyamıyorduk, bir katil kıydı. Ona su verilmesin, yemek verilmesin, bütün hakları elinden alınsın. Yeter artık kadınlar ölmesin.

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