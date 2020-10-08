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Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, katil Cemal Metin Avc'nın ailesi hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itiraz etti

Cemal Metin Avcı

08 Ekim 2020 12:30

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne Avcı ailesi hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

Katil Avcı'nın kardeşi de telefon sinyallerinin olay yerinde tespit edilmesinin ardından tutuklanmıştı. 

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