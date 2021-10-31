Pınar Gültekin'in 7. duruşması yarın yapılacak; vatandaşlara adliye önünde toplanma çağrısı yapıldı

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin davasının 7. duruşması, Muğla Adliyesi’nde yarın yapılacak. Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği de vatandaşlara Adliye önünde buluşma çağrısı yaptı.

Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılanmasına yarın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. 27 Eylül’de yapılan 6. duruşmada; İstanbul Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun raporu ve ABD’ye cep telefonunun Icloud çözümü için yazılan müzekkereye cevap geldiği belirtilerek, cevabın incelenmesi için duruşma 1 Kasım’a ertelenmişti.

Duruşmada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi, babası, babasının iş ortağı ve eski eşi de ek iddianame sonucunda sanık olarak dinlenmiş, SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılan sanık Cemal Metin Avcı, olayların bu şekilde gelişmesinden pişman olduğunu söylemişti.

Yarınki duruşmada Avcı ailesinin önceki avukatı Doğukan Uzakgiden, Avcı’nın babası Selim Avcı ve eski eşi Eda Karagün ile bağ evine gittiklerinde 5-6 dakika telefon ile görüştüğü gerekçesiyle mahkeme de dinlenecek.

Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği çağrı yaptı

Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği de sokak ve toplu taşıma araçlarına afişler asıp, vatandaşlara 1 Kasım’da (yarın) Adliye önünde olmaları çağrısı yaptı. Dernek adına konuşan Leyla Kalin şunları söyledi:

“Son bir ay içerisinde Muğla genelinde 7 ya da 8. kadın katledilen Pınar Gültekin. Sürecin başından beri bir itibarsızlaştırma söz konusuydu. Mahkeme de Şule Çet'in mahkeme heyetinde olduğu gibi bir heyeti ile karşı karşıyayız. 6 duruşmanın içeriğinde tamamen Pınar'ın özel hayatı sorgulanıyor. Pınar, tamamen itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Cinayet bir kadın cinayeti gibi değil de sanki ortada bir hesaplaşma varmış da bunun üzerine bir süreç sürdürülüyor. Nasıl ki Şule Çet'te ‘bakire değildi’ ya da ‘o saatte orada ne işi vardı’ tarzında ifadeler kullanılıyorsa, Pınar Gültekin'inde de aynı 'Pınar da şunu yapmıştı bunu yapıştı’ ve asılsız henüz kanıtlanamamış ifadelerle Pınar itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Icloud şifresi istenerek ya da gerekli müzekkereler yapılarak Pınar'ın hayatı tamamen didik didik ediliyor. Sanki orada sanık değil de Pınar yargılanıyor gibi bir süreç söz konusu. Bunun dışında da kamuoyu baskısı oluşturmak adına 6 duruşmadır belirli çalışmalar yürütüyorduk. Bildiri dağıtmak, basın açıklamaları tarzında süreci sürdürüyorduk. Bu sürecin içinde ‘katiller yalnız değildir’ ifadesini kullanmayı tercih ettik. Çünkü katillerin doğrudan beslendiği, kendini var edebildiği belirli alanlar söz konusu bunun içerisinde cinsiyet eşitliğinden uzak politikalar söz konusu, yöntem öğreten medya yöntemleri söz konusu.

"Ne zaman hangimizin öldürüleceğini bilmiyoruz"

Geçtiğimiz Perşembe günü de bildiri dağıtmıştık. Bildirilerin içeriğinde 1 Kasım’da Pınar Gültekin için Muğla Adliyesi'nde buluşmaya dair çağrıda bulunduk. Buradan bir kez daha aynı çağrıda bulunduk. 1 Kasım, yarın saat 13.30’da Pınar Gültekin için Muğla Adliyesi'nde buluşmak istiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bu sistemin ne dışındayız. Tamamen kurtarılmış değiliz hiçbirimiz. Her gün potansiyel aynı havayı soluyoruz. Aynı evi paylaşıyoruz, aynı mutfağı kullanıyoruz. Ne zaman hangimizin öldürüleceğini bilmiyoruz. O yüzden tüm kadın arkadaşlara bir kez daha çağrı da bulunuyoruz. 1 Kasım Pazartesi günü saat 13.30’da Muğla Adliyesi'nde Pınar için buluşuyoruz.”