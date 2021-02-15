Pınar Gültekin cinayeti davasında reddi hâkim talebi reddedildi

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hâkim talebi reddedildi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmayı takip eden NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın aktardığı bilgiye göre, Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine 'yardım ve yataklık' etmekle suçlanıyor.